У Чернігові рецидивіст зґвалтував школярку у вбиральні ресторану

Чернігівські поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом зґвалтування неповнолітньої дівчини у вбиральні місцевого закладу.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області. “27 серпня близько 8-ї ранку до Чернігівського відділу поліції надійшло повідомлення, що в туалеті одного з ресторанів у центрі міста чоловік зґвалтував 17-річну дівчину.

Поліцейські встановили, що 27-річний мешканець Куликівського району напав на дівчину у вбиральні. Працівники закладу прибігли на крики дівчини і викликали поліцію”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що зловмисника затримали та передали слідчо-оперативній групі поліції, що негайно прибула на місце події. “Підозрюваного затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник раніше відбував покарання за майновий злочин”, – додали в поліції. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої особи), що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. Триває досудове розслідування.