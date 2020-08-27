Под Житомиром в реке утонул ВАЗ: водитель погиб

Возле с. Пряжева Житомирского района в водоеме утонул автомобиль. Во время проверки выяснилось, что в салоне легковушки находится владелец. Об этом сообщает полиция Житомирской области.

В полицию обратились знакомые погибшего, с которыми он вместе рыбачил и отдыхал на берегу водоема. Около полуночи мужчина пошел спать в собственный автомобиль, который стоял на холме.

Другие – отдыхали в своем транспортном средстве, расположенном рядом. Утром они обнаружили отсутствие товарища и его ВАЗа и заметили следы колес, которые вели к реке. Спасатели ГСЧС извлекли автомобиль из водоема. В салоне легковушки обнаружили тело владельца, жителя пгт Новогуйвинского, 1970 г.р.

Его направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. В рамках уголовного производства продолжается установления всех причин и обстоятельств происшествия.