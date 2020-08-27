Ученые обнаружили свидетельства древнего разрушительного катаклизма

Найдена связь между концом существования “зеленой” Сахары и неизвестной ранее научному миру мегажарой.

При исследовании пещер Лаоса ученым удалось обнаружить свидетельства имевшего место много лет назад разрушительного катаклизма. Выводы подготовлены участниками международной команды специалистов, сообщает Nature Communications.

Сделанные экспертами находки указывают на наличие связи между концом существования “зеленой” Сахары, когда густая растительность на территории Северной Африки трансформировалась в отличающийся сильной засушливостью ландшафт, и неизвестной ранее научному миру мегажарой. Последняя нанесла серьезный вред Юго-Восточной Азии порядка 4-5 тысяч лет назад. Все происходило в период среднего и позднего голоцена.

Для создания записи палеоклимата участники работы собирали образцы сталагмита, взятые из пещер в Северном Лаосе. После этого в стенах лаборатории UCI происходило измерение геохимических свойств ряда соединений. Таким образом стало возможно проверить факт наличия засухи, оценив воздействие последней на регион.

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