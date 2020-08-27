На Харьковщине «подпольщики» изготовили сотни тысяч наборов для тестирования на COVID–19

В Харьковской области сотрудники налоговой милиции обнаружили подпольный цех по производству наборов для тестирования на коронавирус.

Во время досудебного расследования харьковские налоговики установили, что группа жителей областного центра наладила подпольное производство наборов для отбора биологического материала для тестирования на наличие COVID — 19.

Эти наборы через подставных предпринимателей поставлялись лекарственным учреждениям.

Для того, чтобы скрыть свое местонахождение и ввести покупателей в заблуждение, в сопроводительных документах на продукцию были указаны легальные места изготовления таких приборов.

Как сообщили в ГФС, специалист Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками дал заключение о том, что производство наборов налажено с грубым нарушением правил и норм их изготовления.

По месту незаконного изготовления и хранения продукции налоговики провели обыск, в результате которого изъяли 200 тысяч единиц готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства более 400 тысяч средств для тестирования на сумму около 12 миллионов гривен.