Кличко опроверг информацию о повреждении самого большого флага Украины

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о том, что самый большой флаг Украины якобы поврежден.

По его словам, флаг, как и флагшток, на котором он развевается, находится в отличном состоянии.

“Вижу, как взволновали немало интернет-пользователей фото спущенного большого, главного флага Украины. Кто-то смущен, а кто-то уже начал злорадствовать и манипулировать. Так вот, сенсации нет. Флаг не поврежден ветром, как писали некоторые “источники”. Его заменили на новый”, – написал Кличко на своей странице в Facebook.

“Для надлежащей эксплуатации флагштока должны регулярно проводиться регламентные работы – для проверки, в каком состоянии полотно флага и инженерное сооружение флагштока.

Сегодня впервые после открытия мемориала осуществили такие работы. Итак, флаг целый, флагшток в отличном состоянии. И все могут увидеть, что наш главный флаг гордо реет над Киевом”, – добавил мэр.