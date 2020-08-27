«Слуги народа» собираются разрешить Венедиктовой вмешиваться в дела НАБУ и САП

Нардепы пропрезидентской партии «Слуга народа» хотят, чтобы глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова имела возможность истребовать у НАБУ и САП материалы уголовных дел.

Соответствующий законопроект №3009а зарегистрирован в Верховной Раде, передает Центр противодействия коррупции.

«Руководитель органа прокуратуры, прокурор высшего уровня уполномочен: требовать для проверки уголовные производства, документы, материалы и иные сведения о совершенных уголовных правонарушениях, ход досудебного расследования, установление лиц, совершивших уголовные правонарушения», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что речь идет о любых уголовных делах, расследуемых антикоррупционными органами.

Кроме того, НАБУ предлагают лишить подследственности ряда дел в отношении незаконного обогащения, увеличив порог в 10 раз.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении соответствующего парламентского комитета.

В ЦПК напоминают, что антикоррупционные органы, в соответствии с украинским законодательством, являются независимыми, а вмешательство в их деятельность недопустим. Принятие данного законопроекта парламентом и подписание президентом, считают в Центре, чреваты следующими катастрофическими последствиями для дел топкорупции: