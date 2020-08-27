Українські дороги ремонтують з використанням унікального обладнання зі США.

Як стало відомо SpecMachinery.com.ua, дане обладнання забезпечує руйнування тільки шару бетону, не завдаючи шкоди підстиляючим шарам основи та земляному полотну, не вимагає повного перекриття руху при виконанні робіт.

Компанія «Автомагістраль-Південь» продовжує виконувати капітальний ремонт автошляху Н-32 «Покровськ-Михайлівка». На одній з ділянок ремонту – км 16+800 – км 31+00 – відновлення дорожнього покриття, зруйнованого інтенсивним рухом важких автомобілів та військової техніки, проводиться з використанням обладнання, аналогів якому немає на вітчизняному ринку дорожнього будівництва, повідомили SpecMachinery.com.ua у прес-службі компанії.

На всій протяжності майже 14-кілометрової ділянки дорожнє покриття із цементобетону має значні пошкодження та не відповідає нормативній ширині. Тому за проєктом необхідно виконати комплекс робіт з поширення дороги, а старе цементобетонне покриття слід зруйнувати з підготовкою до влаштування нової основи та асфальтобетонного покриття.

Однак під час виконання робіт було виявлено, що існуюче земполотно споруджене зі слабких ґрунтів та не забезпечує необхідну міцність дорожньої конструкції, тому за таких умов зруйнувати старе цементобетонне покриття традиційними методами на дорозі та якісно влаштувати з нього шар основи неможливо.

Проте був знайдений альтернативний спосіб – віброрезонансне руйнування цементобетонного покриття, яке є унікальним рішенням, що може використовуватись при даних умовах, значно спрощує технологічність виконання робіт, не вимагає повного закриття руху для автотранспорту, економить час та кошти.

Для подрібнення цементобетонного покриття просто на дорозі використовується віброрезонансний бетонолом RB-500, спеціально привезений для цих робіт зі Сполучених Штатів Америки. Дане обладнання забезпечує руйнування тільки шару бетону, не завдаючи шкоди підстиляючим шарам основи та земляному полотну, не вимагає повного перекриття руху при виконанні робіт. Також шляхом налаштування режиму роботи машини є можливість отримати необхідні розміри фрагментів цементобетонного покриття в процесі його руйнування. Відтак після деструктуризації цементобетонного покриття виконується розподілення щебенево-піщанної суміші С13 за допомогою автогрейдера на запроєктовану ширину дороги та, додатково для посилення дорожньої конструкції, укладається на нього спеціальна армуюча решітка й влаштовується додатковий шар основи зі ЩПС С5 товщиною 21 см. Проєктом також передбачено влаштування верхнього шару основи із щебенево-піщаної суміші, зміцненої цементом, товщиною 17 см, нижній шар покриття із крупнозернистого асфальтобетону товщиною 12 см та верхній шар покриття зі ЩМА-20 товщиною 5 см.

Саме використання технології віброрезонансного руйнування бетону дозволить ефективно та якісно виконати роботи з капітального ремонту 14-кілометрової ділянки автотраси Н-32 «Покровськ-Михайлівка» у найкоротші терміни.

Наразі проїзд автотрасою організований у реверсному режимі по одній половині дороги. Ділянки проведення робіт облаштовані відповідними тимчасовими огородженнями та попереджувальними дорожніми знаками.