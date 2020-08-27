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Медики розповіли про характер травм у потерпілих в інциденті з автобусом на трасі Київ-Харків

27.08.2020

Інформацію про стрілянину Суспільному підтвердила речниця поліції області Олена Баранник. Офіційних даних про травмованих поліція поки що не надає. До лікарні невідкладної допомоги медики забрали трьох чоловіків.

Вони отримали забої, є травми від гумових куль та бейсбольних бит, повідомив директор обласного Центру екстренної меддопомоги Віктор Забашта, пише “Суспільне”. Травмовані — члени організації “Патріоти — За життя”.

Суспільному це підтвердив голова харкіського осередку “Опозиційної платформи — За життя” Андрій Лесик.

За його інформацією, постраждали двоє чоловків. Один з них перебуває у тяжкому стані, за даними Лесика, в іншого — вогнепальне поранення руки.

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