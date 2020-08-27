Аваков показал задержанных «заек», которые напали на людей Кивы

Глава МВД Арсен Аваков показал задержанных активистов Нацкорпуса, которые напали на людей Ильи Кивы по Харьковом. Об этом он написал на своей странице в twitter.

«»Зайки» в ряд — задержаны с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая реакция. Политиканам: посеявший насилие -получит по лбу от Державы, без политики», — написал он.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что на активистов его объединения «Патриоты за жизнь!» напали вооруженные бойцы «Азова» и «Нацкорпуса». В результате два человека получили ранения.