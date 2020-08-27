В легком сарафане и без макияжа: Камалия показала, как отдыхает в Турции с мужем Захуром (фото)

Певица опубликовала новые фотографии с отдыха.

Как стало известно, в данный момент самая богатая певица Украины Камалия Захур вместе с семьей находится в Турции. Артистка с огромным удовольствием делится кадрами с шикарного отдыха. Clutch уже показывал несколько фотографий Камалии, где она в роскошном белом платье позирует на фоне моря и яхт вместе с дочерьми. А сегодня хотим рассказать, как проводит время вместе с мужем Захуром.

Так, в Instagram певицы появились две фотографии, на которых она позирует с мужем и друзьями сидя за столом на фоне красивого морского пейзажа.

На Камалии легкий голубой сарафан на тонких бретельках. Под такую одежду не принято надевать белье, соответственно Камалия позирует в кадре без бюстгальтера. Можно заметить, что на отдыхе певица совершенно не пользуется косметикой.

Муж Захур позирует в стильной белой футболке с принтом и синих шортах.

«Чудесный летний ужин в бухте города Каша после посещения затонувшего древнего города Ликии(II века н.э.) около Кековы🍹🛥🌊»,- подписала одну из фотографий Камалия.

Судя по настроению, звездная пара отлично проводит свой отпуск.