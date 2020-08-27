Мирной белорусской революции пришел конец

И никому ничего режим Лукашенко не простит. Убитых будет ещё много — больше, чем погибло бы во время настоящего восстания. Вспомните, как нацисты уничтожали евреев, не оказывавших сопротивление…
Конец мирной белоруской «революции». Сегодня ОМОН уже не стесняясь паковал людей в Минске и других городах.
Такое мнение выразил в Фейсбуке общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.
Мирный протест сходит на нет, не имеет никакой перспективы. И не может иметь, потому что власть в стране в очередной раз захватила вооружённая тирания, банда, члены которой — от мала до велика — повязаны кровью похищенных и убитых оппозиционеров, журналистов, забитых до смерти и брошенных, повешенных в лесополосах протестующих.
Ни на какие переговоры, и тем более уступки хунта не пойдёт. Потому что для Лукашенко и его клики это смерти подобно.
И никому ничего они не простят. Убитых будет ещё много — больше, чем погибло бы во время настоящего восстания. Вспомните, как нацисты уничтожали евреев, не оказывавших сопротивление…
В 2013-м украинцам хватило одной искры — тупого, жестокого, но не смертельного избиения горстки студентов. Вышел миллион. И это стало началом конца режима.
А что бы было, если бы власти посмели убивать?.. Смели бы сразу нахер.