Мирной белорусской революции пришел конец

И никому ничего режим Лукашенко не простит. Убитых будет ещё много — больше, чем погибло бы во время настоящего восстания. Вспомните, как нацисты уничтожали евреев, не оказывавших сопротивление…

Конец мирной белоруской «революции». Сегодня ОМОН уже не стесняясь паковал людей в Минске и других городах.

Такое мнение выразил в Фейсбуке общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.

Мирный протест сходит на нет, не имеет никакой перспективы. И не может иметь, потому что власть в стране в очередной раз захватила вооружённая тирания, банда, члены которой — от мала до велика — повязаны кровью похищенных и убитых оппозиционеров, журналистов, забитых до смерти и брошенных, повешенных в лесополосах протестующих.

Ни на какие переговоры, и тем более уступки хунта не пойдёт. Потому что для Лукашенко и его клики это смерти подобно.

И никому ничего они не простят. Убитых будет ещё много — больше, чем погибло бы во время настоящего восстания. Вспомните, как нацисты уничтожали евреев, не оказывавших сопротивление…

В 2013-м украинцам хватило одной искры — тупого, жестокого, но не смертельного избиения горстки студентов. Вышел миллион. И это стало началом конца режима.

А что бы было, если бы власти посмели убивать?.. Смели бы сразу нахер.