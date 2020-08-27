Путин простил Лукашенко миллиард долларов

Власти России и Белоруссии договорились о рефинансировании выданного кредита Минску на сумму 1 миллиард долларов.

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на президента республики Александра Лукашенко.

«То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — сказал Лукашенко.

Он отметил, то 27 августа переговоры по рефинансировании должны провести главы правительств РФ и Белоруссии.

Лукашенко сообщил, что неизвестные «внутренние негодяи» пытаются дестабилизировать рынок Белоруссии. Но обвала национальной валюты не будет. Власти не допустят. У республики, продолжил лидер страны, достаточно резерва.

«Да, в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности. Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации», — сказал президент, добавив, что если людям нужны их деньги прямо сейчас, то банки сделают все, чтобы выдать им наличные.

Бывший заместитель руководителя администрации президента, а теперь помощник Лукашенко Валерий Бельский выступил с обвинениями к участникам акций протестов. В том, что те понимают угрозу, которую создают они с помощью своих действий.