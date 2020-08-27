В ВОЗ сделали очень тревожное заявление по поводу развития ситуации с пандемией коронавируса

Коронавирус будет очень опасен зимой. Об этом говорят в ВОЗ.
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что в конце осени и зимой число смертей от коронавируса вырастет. Он привел свои аргументы.
Эксперт говорит: «В эти месяцы молодая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением».
При этом он обратился к молодым людям во всем мире: «Нынешняя пандемия – это торнадо с длинным хвостом».
По его словам, всем странам следует «внедрить эффективные системы контроля и отслеживания, бдительность – ключевое слово».
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