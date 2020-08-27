России не придется вторгаться в Беларусь, потому что она уже там — The Washington Post

Президент Беларуси Александр Лукашенко много лет дразнил Москву. Он пообещал, что Беларусь никогда не станет частью России (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18).

Он обвинил Кремль в попытке присоединить соседнее государство с помощью таких рычагов воздействия, как нефть и газ. А недавно Лукашенко обвинил российских наемников в «террористическом» заговоре в преддверии президентских выборов. Кроме того, он заявил, что ему удалось сорвать организованный Россией заговор, целью которого якобы было разжигание революции. «Кукловоды, — сказал белорусский лидер, — сидели по обе стороны от границы».

Но теперь все изменилось. Столкнувшись с беспрецедентным народным восстанием, Лукашенко обратился за помощью к Москве. Теперь, когда массовые протесты и забастовки поставили под угрозу его 26-летнее правление, Лукашенко попросил своего ближайшего союзника и главного благодетеля Владимира Путина оказать ему военную помощь в том случае, если ситуация продолжит обостряться. Россия подтвердила свою готовность сделать это.

Тем не менее, не стоит ждать, что в Беларуси повторится украинский сценарий 2014 года, когда Путин отправил своих «зеленых человечков» — военных в форме без отличительных знаков — в Крым. Бесспорно, вероятность того, что Путин может отправить своих военных в Беларусь, исключать не стоит. Однако у него в запасе есть другой, менее очевидный сценарий для достижения такого же результата, и некоторые признаки указывают на то, что ситуация уже развивается по этому сценарию.

Обосновать военное вмешательство будет очень трудно. Протесты, охватившие Беларусь, не являются антироссийскими. Но пророссийскими их тоже назвать нельзя. Результаты опроса, проведенного социологами из Белорусской академии наук в июне, показали, что менее 7 процентов белорусов хотят, чтобы их страна стала частью России. Зачем Путину отправлять свои войска на «спасение» страны, жители которой не хотят видеть его в роли спасителя? Вторжение России приведет к еще большему сплочению белорусов — и на этот раз против Москвы.

Таким образом, у Кремля есть масса причин действовать более скрытно. На самом деле российские агенты уже начали прибывать — в первую очередь на белорусское государственное телевидение.

Штатные сотрудники белорусского телевидения устроили забастовку с 14 по 19 августа, чтобы выразить свой протест против цензуры и против фальсификации результатов выборов. (Эта забастовка завершилась, когда полиция заблокировала доступ в головное здание.) Но всю последнюю неделю источники в этой телерадиокомпании сообщали о притоке русскоязычных новичков, которые заняли места сотрудников, принявших участие в забастовке. 21 августа Лукашенко признал, что он действительно пригласил российских журналистов поработать на государственном телевидении и в президентском пуле.

Режиму Лукашенко пришлось бы очень нелегко, если бы он лишился контроля над государственным телевидением — главным источником новостей для многих белорусов и одним из главных инструментов распространения пропаганды. Эти российские журналисты не просто заменили собой своих белорусских коллег, отправившихся на забастовку. Вновь прибывшие российские журналисты уже распространяют пророссийские интерпретации, версии и дезинформацию.

«Потому что они [НАТО] поставили цель прежде всего эту территорию отсечь — гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно», — заявил Лукашенко в субботу, 21 августа. Эти заявления, которые НАТО и Польша назвали «необоснованными», создают ошибочное впечатление конфронтации и даже раскола между востоком и западом страны.

С молчаливого согласия Лукашенко и при финансовой поддержке Путина прокремлевские организации, которые сейчас не имеют никакого политического влияния, станут гораздо более заметными. На состоявшихся недавно митингах в поддержку Лукашенко можно было заметить российские флаги и флаги российских националистических групп.

Даже если учесть, что сейчас вероятность вмешательства России в дела Беларуси по украинскому сценарию крайне мала, пророссийские организации в Беларуси практически наверняка будут продвигать идеи более глубокой интеграции и аннексии, а в случае своего провала они попытаются расколоть и ослабить страну. Поскольку Лукашенко будет стараться подавить любое выражение несогласия в национальных СМИ, у гражданского общества внутри страны будет гораздо меньше инструментов для того, чтобы бороться с этими пророссийскими идеями.

Скорее всего, Россия попытается увеличить свое влияние и в других сферах. В экономическом смысле Беларусь практически полностью зависит от России. У этих двух стран общая система ПВО и система пограничного контроля. На территории Беларуси находятся две российские военные базы. Большая часть оружия, имеющегося в распоряжении белорусской армии, — это советское и российское оружие, и российские разработчики контролируют его эксплуатацию в Белоруссии.

Белорусские военные получают образование в военных институтах Министерства обороны России. Эти две страны проводят совместные военные учения. Главы оборонных ведомств взаимодействуют друг с другом на регулярной основе. Вооруженные силы этих стран обмениваются разведданными.

Кажется, Путин — единственный лидер, с которым Лукашенко разговаривал за последние несколько дней. Лукашенко отказывается отвечать на звонки других иностранных лидеров. Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось обсуждать ситуацию в Беларуси с Путиным.

Кошмар Путина — это демократическая, прозападная Беларусь, которая отворачивается от своего давнего союзника. Лукашенко не постеснялся пригрозить Путину «цветной революцией» в России, которая может начаться в том случае, если белорусское оппозиционное движение добьется успеха. Возможно, Путин тоже этого боится.



В конечном счете Путин может попытаться найти более надежного и более подходящего партнера, способного заменить слабого правителя расколотой страны. Гибридный подход, в рамках которого вариант открытого военного вторжения исключен, тоже может привести к отличным результатам.

Анна Любакова — журналистка из Беларуси, занимающаяся журналистскими расследованиями.

The Washington Post (США)