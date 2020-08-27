Харьковский филиал мошеннической пирамиды B2B Jewelry, несмотря блокировку СБУ, продолжает собирать деньги

Организаторы пирамиды присвоили 250 000 000 долларов вкладчиков.

Служба безопасности Украины блокировала деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили 250 000 000 долларов вкладчиков. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным СМИ, речь идет об организации B2B Jewelry.

Оперативники выяснили, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 граждан по всей стране. Также было установлено, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Злоумышленники присваивали и отмывали средства путем приобретения элитного движимого и недвижимого имущества и инвестирования в бизнес.

«За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество», – пишет СБУ.

27 августа сотрудники спецслужбы провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе. Суд арестовал банковские счета, движимое и недвижимое имущество злоумышленников.

Фигурантам уголовного производства сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов) Уголовного кодекса Украины.

Журналисты связались по телефону с харьковским филиалом B2B Jewelry, который расположен на Павловской площади, 2. Администратор ответила, что магазин работает в штатном режиме.

«Работаем сегодня с 10:00 до 20:00. Писать по поводу нашего закрытия могут всякое, на заборе тоже много чего написано. Ждем вас», – отметили в харьковском B2B Jewelry.