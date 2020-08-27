«Работают за еду и за зарплату»: ресурс озвучил размеры зарплат основной части жителей ОРДО

Телеграмм-канал «Донбасский кейс» сообщает, что в одной из донецких групп в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте» жители ОРДО обсуждали размер зарплат в «ДНР». По данным ресурса, из огромного количества подписчиков лишь немногие решились озвучить свои доходы.

Ресурс пишет:

«Из реальных озвученных цифр: 10 тыс. рублей инженеру, 7−10 тысяч — электрику, медсестра — 7 тысяч рублей, ведущий горный инженер (шахта) без премии 9−10 тысяч, с премией 15−17. Медсестра, высшая категория — ставка 8050, дежурный по станции ГП ДЖД 10 тысяч рублей. Замдиректора — 15 тысяч. Повар в детском саду — 6 тысяч с копейками. Чистильщик на Ясиновском коксохимическом заводе — 8000. Грузчик — 10 тысяч рублей».

При этом «Донбасский кейс» добавил, что многие пользователи постыдились озвучить уровень своей заработной платы, отметив, что люди пишут, что работают исключительно за еду и коммуналку. Ресурс подчеркнул:

«Ну ничего, глава республики Пушилин же обещал, что в 2012-м зарплаты в ДНР достигнут уровня Ростовской области. По данным Росстата, размер средней заработной платы в Ростовской области составил в первом полугодии 2020 года 34,5 тысячи рублей».