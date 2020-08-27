«В государстве есть Закон!»: Зеленский отреагировал на обстрел автобуса и избиение соратников Кивы

Президент считает, что именно безнаказанность порождает вседозволенность.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на Харьковщине, где группа вооруженных молодых совершила нападение на автобус. Об этом говорится в его официальном Telegram-канале.

«Такая эффективность должна стать нормой. Во-первых, общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть Закон. А гражданин – получить ощущение защищенности», – заметил он.

По словам главы государства, «ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий, взглядов, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений».

«Во-вторых, именно безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой», – добавил Зеленский.

«Мы десятилетиями слушали лозунг «Закон – один для всех». Но видим, к чему приводят пустые обещания! Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к «лихих 90-х» с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные – получать реальное наказание», – резюмировал президент.