ДБР розсекретило матеріали про мільйонний «відкат» на медичних масках для військових

Державне бюро розслідувань оприлюднило докази у справі про вимагання посадовцями Збройних сил України і працівником Державної інспекції енергетичного нагляду (Держенергонагляду) 998 тис. грн від підприємця за право безперешкодно постачати військовим медичні маски.

Зокрема, ДБР опублікувало відео, на якому зафіксовано:

розмову працівника Держенергонагляду з підприємцем під час передачі першої частини відкату в сумі 400 тисяч гривень;

домовленість працівника Держенергонагляду з підприємцем щодо можливості «відкатів» на інших закупівлях;

розмову керівника одного з управлінь Командування медичних сил Збройних сил України з підприємцем щодо сприяння взаємовідносинам з Міністерством оборони.

На відео представник держенергонагляду, зокрема, розповідає підприємцеві, що карантин в Україні продовжують, оскільки ще не освоєні усі кошти, які виділені на боротьбу з коронавірусом. На відео підприємець запитує посадовця, чи буде змога виграти ще якісь тендери, оголошені в рамках боротьби з Covid-19 і припускає, що «хвиля коронавірусу закривається».

«Нічого не закривається. Його ж чому, карантин, продовжують. Тому що, якщо ти пам’ятаєш, вони заклали 65 мільярдів гривень. Тому що там плани придумали, ось ці апарати ШВЛ… Вони там собі заклали контракти і тому продовжують це все. Бо якщо сьогодні все зупинити, а гроші не освоєні, а хтось вже товар привіз…», – каже на відео представник Держенергонагляду, який, за його ж словами, займається законодавчим реформуванням енергетичної галузі.

За інформацією ДБР, усім учасникам злочинної групи суд вже обрав запобіжні заходи:

начальнику управління Командування медичних сил ЗСУ – тримання під вартою або заставу 13 млн грн;

командиру роти медичної служби однієї з бригад ЗСУ – тримання під вартою або заставу в майже 3,2 млн грн;

представнику Держенергонагляду – тримання під вартою або заставу 230 тисяч гривень.