«Приватовский» продавец талонов сократил чистый доход

ООО «Ливайн Торг», занимающееся реализацией талонов «Авиас» и «Укрнафта», в январе-июле 2020 г. сократило чистый доход на 12%, до 3,29 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (3,75 млрд грн), говорится в копии бухгалтерской отчетности, размещенной компанией в тендерной документации на ProZorro.

Расходы на сбыт компания отразила в размере 226,9 млн грн (+1,2% к январю-июню 2019 г.). Убыток по итогам года составил 116,6 млн грн (на 21,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.).

В I полугодии 2020 г., по данным системы ProZorro, компания заключила с госсектором 4875 договор на поставку талонов на сумму 737,5 млн грн, оставаясь в первой пятерке компаний по объему продаж топлива госсектору по талонам.

Основной причиной снижения доходов компании можно считать падение цен на нефтепродукты. По данным «Консалтинговой группы А-95», по сравнению с первым полугодием 2019 года в первом полугодии 2020 года цены на АЗС упали в среднем на 4,75 грн/л или на 20%.

Напомним, «Ливайн Торг» основан в июле 2017 г. С 2018 г. занимается отпуском топлива по талонам и скретч-картам во всей консолидированной сети АЗС «Привата» вместо обанкротившегося «ПТФ Авиас».

С ноября 2017 и до конца 2020 гг. у «Ливайн Торга» есть договор с ПАО «Укрнафта», по которому он не только получил право отоваривать свои талоны «Авиас» через 537 АЗС «Укрнафты», но и полностью контролирует корпоративные продажи топлива компании, в которой 50% принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».

«Ливайн Торг» оформлен на Ольгу Жиронкину. До этого она работала директором обанкротившейся компании «Драгомея», которая в 2015 г. управляла пятью АЗС «Авиас»/АNP в Днепропетровской области. В 2018 г. «Ливайн Торг» заключил 7645 соглашений на поставку топливных талонов с государственными и коммунальными структурами на сумму 1,07 млрд грн, заняв четвертое место по сумме контрактов в рейтинге участников тендеров. Выручка компании в 2018 г. составила 10,26 млрд грн.

Справка enkorr

Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» является крупнейшей в Украине и состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. АЗС группы «Приват» ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами преимущественно из единого источника — НПЗ «Укртатнафта». Больше всего АЗС работает под брендом «Укрнафта» — 540, ANP — 443, «Авиас плюс» — 358, «Авиас» — 76. Остальные 117 станций работают под семью брендами — «ЗНП», «Мавекс», «Мавекс плюс», «Сентоза ойл», «Юкон», «Юкон плюс» и «Рубикс».