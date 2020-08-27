В Украине заметили сверхмощный Chevrolet Corvette

На киевских дорогах засняли один из самых мощных серийных американских авто – Chevrolet Corvette Z06 2015 года выпуска.

Автомобиль может похвастаться компрессорным двигателем V8 на 6,2 литра, мощностью 650 лошадиных сил. Машина набирает разгон до 100км/ч. за 3,2 секунды. Его максимальная скорость составляет более 320км/ч.

Узнать Corvette Z06 можно по характерному аэродинамическому подвесу, воздухозаборнику на капоте и заднему спойлеру. Эта машина обладает обновленной ходовой.

Визуально машина выглядит очень современно. Вполне вероятно, что этот экземпляр прибыл в Украину как биток из США, был отреставрирован и доработан.