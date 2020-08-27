У Росії немає сил для взяття всієї Білорусі під свій контроль, – політолог

Політолог Тарас Загородній розповів, чому Росія побоюється вводити війська в Білорусь для придушення протестів.

«Це пан Путін сказав, що його Лукашенко про щось попросив, але Путін вміє хитрувати. Це пряма загроза, що вони готові вводити, але він не говорив про військовий контингент, швидше за все, йдеться про силові структури», – заявив політолог ефірі телеканалу «Україна 24».

Він також сумнівається, що Росія буде безпосередньо застосовувати своїх фахівців або вводити війська.

«Тому що це точно будуть санкції, це точно вторгнення на чужу територію, тут по-іншому трактувати не можна. Швидше за все, є куратори силових органів, але вони під контролем Лукашенка.

Для того, щоб все заповнити силовиками, їх треба звідкись взяти, Білорусь немаленька країна. У Росії немає сил, щоб взяти повністю всю країну під контроль. Але загроза цього завжди існує», – зазначив Загородній.