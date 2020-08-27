Координационный совет оппозиции РБ отреагировал на формирование Путиным вооруженного резерва

Координационный Совет белорусской оппозиции отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о формировании вооруженного резерва для помощи Беларуси. Соответствующее заявление опубликовано на сайте КС.

«Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории РФ или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», – сказано в сообщении.

В КС добавили, что проблемы внутреннего политического кризиса должны решаться исключительно в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами без внешнего вмешательства.

«Основанием для использования механизмов ОДКБ является исключительно вооруженное нападение. Мы не видим оснований для выхода ситуации внутри Беларуси из-под контроля. В Беларуси проходят исключительно мирные акции, поддерживаемые большинством белорусов», – добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что все обвинения в использовании оппозицией неконституционных способов и не предусмотренных законом инструментов являются ложными.