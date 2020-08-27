Киевская область может усилить карантин

В Киевской области могут усилить карантин в связи со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрации.

Отмечается, что на данный момент в Киевской области зафиксировано 5 304 случаев коронавирусной инфекции.

«Ситуация с распространением и последствиями коронавирусной инфекции ежедневно ухудшается. Показатели заболеваемости стремительно растут. К сожалению, как и показатели смертности. За 26 августа у нас уже шесть умерших от последствий COVID-19», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что часть области уже находится в «оранжевой» зоне опасности распространения болезни, а еще часть – в «желтой». Подчеркивается, что для дальнейших ограничений есть серьезные предпосылки.

«Приближается осень. С возобновлением работы учебных заведений, с возвращением большинства людей из отпусков, с похолоданием – можем получить дополнительные задачи. Поэтому реагировать должны уже сейчас», — отметили в КОГА.

Вдобавок к этому, в КОГА напомнили правила, которые помогут предотвратить ухудшение ситуации:

носить маски во всех общественных местах, транспорте, а также других точках скопления людей;

постоянно мыть руки и обрабатывать их дезинфекторами;

пожилым людям не выходить без особой надобности из дома;

ограничить проведение религиозных мероприятий;

все мероприятия проводить на площадках из расчета не менее 5 квадратных метров на 1 человека;

делать температурный скрининг;

соблюдать социальную дистанцию в полтора метра;

беспокоиться об укреплении своего здоровья и повышении иммунитета;

избегать посещения без особых потребностей регионов «красной» зоны.

Следует отметить, что Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 октября.

В частности, в населенных пунктах «зеленой» карантинной зоны будет запрещено работать ночным клубам и предприятиям общепита по организации досуга. Также нельзя будет проводить дискотеки и концерты (за исключением организованных культурными учреждениями, у которых концертные мероприятия на протяжении последнего года – это основной вид деятельности).