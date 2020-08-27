«Кровавый банкет»: Снежана Егорова назвала Евромайдан «корпоративчиком» и сделала громкое заявление

Украинская телеведущая, а также актриса театра и кино Снежана Егорова записала новое скандальное видео, в котором заявила, что события Революции Достоинства были «кровавым банкетом». Об этом она рассказала в стриме на Facebook.

Егорова не скрывает, что не поддерживала активистов Евромайдана и считает, что протесты были приплачены из кармана «определенными кругами людей», которые получили в итоге внушительную материальную прибыль. Также она назвала трагические события Евромайдана «корпоративчиком».

«Его нужно оплатить: поставить сцены, привозить артистов, кормить людей, все это освещать. С самого начала этих, скажем так, исторических событий, я была категорически против и понимала, что добром это не закончится. Я знала, что все эти песнопения, пляски, прыжки на Майдане закончатся кровью», — констатировала Егорова.

Актриса убеждена, что целью организаторов Евромайдана было «обогатиться, запугать людей и страну», ведь семь лет спустя, в стране к лучшему ничего не изменилось.

«Они не зря вкладывали в этот «кровавый банкет» свои деньги, потому что потом они вынули гораздо большую прибыль. На войне неплохо заработали. Как говорится – кому война, а кому мать родна», — заявила Егорова.

Ранее она записала еще одно обращение, в котором поддержала президента Беларуси Александра Лукашенко. При этом она отметила, что его методы удержать власть достаточно спорные и заявила, что «можно было быть не таким жестким, не таким упрямым, можно как-то честнее». Она добавила, что действующий белорусский лидер «положил свою жизнь в создание и процветание страны». В то же время Егорова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, в частности из-за медреформы и закрытия ряда специализированных медучереждений, а также призвала украинского гаранта не давать оценку действиям Лукашенко.