У мережі показали позашляховик Volkswagen, про який не знає навіть Google

Незначну партію таких позашляховиків випустили в Еквадорі.

Те, що ви прочитали в заголовку – щира правда. Про цей позашляховик вкрай мало інформації. Фактично, ми знаємо лише його назву – Volkswagen Zafra.

Відомо, що дуже невелику партію цих позашляховиків зробили в Кіто, Еквадор, в 1987 році. Їх могло бути не більше декількох десятків примірників, а може і менше.

Навіть фотографій цього незвичайного позашляховика практично немає. Ось цей сріблястий екземпляр був відновлений в 2017 році для автошоу в Сан-Антоніо-де-Пичинча, районі міста Кіто.

Не виключено, що випуском машин займалось якесь місцеве тюнінг-ательє.