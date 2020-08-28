МЗС України направило ноту протесту Росії через візит Путіна до окупованого Криму

Міністерство закордонних справ України передало ноту протесту Російській Федерації у зв’язку з візитом президента Володимира Путіна до анексованого Криму. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

У відомстві відзначили, що розглядають цей візит, як і всі попередні поїздки російських чиновників в Крим, як грубе порушення Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України.

“Цинічне і демонстративне нехтування російською стороною загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язаннями РФ щодо двосторонніх і багатосторонніх договорів, учасниками яких є Україна та Російська Федерація”, – йдеться у заяві. У МЗС додали, що незважаючи ні на що, Крим залишається територією України.

“Будівництво дороги, як і будь-які інші дії окупаційної влади, жодним чином не можуть змінити конституційно закріплений статус Автономної Республіки Крим і міста Севастополь як невід’ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах”, – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що Україна буде працювати над розширенням санкцій щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до протиправної діяльності у Криму.