Хасиды призвали Зеленского разрешить паломничество в Умань

В Международном благотворительном фонде имени Раби Нахмана из Брацлава призвали президента Украины Владимира Зеленского принять решение, отвечающее интересам граждан, которые хотят осуществить паломничество в город Умань. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«Мы благодарим Владимира Зеленского за то, что он понимает, насколько важно для десятков тысяч хасидов паломничество в город Умань во время празднования Рош ха-Шана — еврейского Нового года. В то же время призываем принять правильное решение, которое будет отвечать интересам как украинских, так и иностранных граждан со всего мира, которые хотят посетить Украину с целью паломничества в город Умань», — заявил президент Фонда имени Раби Нахмана Натан Бен-Нун.

В фонде уверенны, что раввины, которые приняли участие во встрече с президентом, не имеют никакого отношения к хасидизму и не смогут донести информацию до верующих, которые ежегодно посещают город паломничества. Поэтому в фонде просят президента страны обратить внимание на представителей хасидизма, которые влияют на паломников, выслушать мнение и предложения и прийти к общему решению.

Отметим, что накануне, 25 августа, президент Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и обсудил соблюдение противоэпидемических ограничений во время празднования Рош ха-Шана в Умани. В частности он попросил представителей иудейских религиозных организаций Украины обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году.

Напомним, ранее Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о разрешении въезда в Умань от 5 до 10 тыс. паломников-хасидов. Перед этим мэр Умани Александр Цебрий записал видео, в котором заявил, что он готов перекрыть дороги, для того чтобы не допустить приезд паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана из-за ситуации с коронавирусом.

Кабинет министров и Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поддержали мэра и запретили паломникам-хасидам посещать Умань в этом году.

Кроме того, Минздрав Израиля просит хасидов отказаться от поездки в Украину. В Израиле считают, что Украина из-за эпидемиологической ситуации является угрозой здоровью и жизни израильских паломников.