Поліція відкрила справу через послаблення карантину у Чернівцях

Поліція у Чернівцях відкрила кримінальне провадження за фактом прийнятого міськрадою рішення про послаблення карантину на території міста.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, пише “Укрінформ”.

“За фактом прийняття рішення Чернівецькою міською радою слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 325 Кримінального кодексу України”, – зазначили у поліції. Згідно з цією статтею, винуватцям загрожує штраф, обмеження волі на строк до трьох років або до пів року тюрми.

“Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, – карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років”, – йдеться у зазначеній статті.