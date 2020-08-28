Одесская продавщица избила покупательницу ящиком за возврат испорченного арбуза

В сети появилось видео, на котором продавец фруктов избивает клиентку картонным ящиком с криками за попытку вернуть товар.

Об этом сообщает Telegram-канал «Ху*вая Одесса».

«Я тебя сейчас прибью», «Пошла вон отсюда» — кричит разъяренная продавщица. Оказалось, что такое поведение — это реакция на попытку вернуть арбуз.

Видео: YouTube / Foxy Luko

Напомним, Государственное бюро расследований и Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции сообщили о подозрении в изнасиловании бывшему полицейскому. На момент совершения преступления он занимал должность помощника дежурного Ольшанского отделения полиции главного управления Нацполиции в области.