Щенок первый раз увидел себя в зеркале: его реакция умилила Сеть (видео)

Хозяйка четвероногого питомца запечатлела момент, когда её щенок первый раз увидел собственное отражение в зеркале.

Вежливый пёс поднял лапу вверх, как бы приветствуя «соплеменника», как две капли воды похожего на себя. Владелица щенка недавно опубликовала забавный сюжет на своей странице в Fасеbооk и привлекла внимание огромного количества любителей домашних животных.

«Мой щенок первый раз увидел себя в зеркале и его реакция на это — самая милая вещь, которая случилась со мной утром», — написала хозяйка питомца в комментарии к видеоролику.

: Новости Ю