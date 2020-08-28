Повінь – зміна системи

Menu
Close

Щенок первый раз увидел себя в зеркале: его реакция умилила Сеть (видео)

28.08.2020

Хозяйка четвероногого питомца запечатлела момент, когда её щенок первый раз увидел собственное отражение в зеркале.

Вежливый пёс поднял лапу вверх, как бы приветствуя «соплеменника», как две капли воды похожего на себя. Владелица щенка недавно опубликовала забавный сюжет на своей странице в Fасеbооk и привлекла внимание огромного количества любителей домашних животных.

«Мой щенок первый раз увидел себя в зеркале и его реакция на это — самая милая вещь, которая случилась со мной утром», — написала хозяйка питомца в комментарии к видеоролику.

:  Новости Ю

Читайте також:   При запобіганні атаки на мечеть у Мецці постраждали шість іноземців
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *