Сытник о деле Злочевского: во время задержания были вооруженные угрозы

Во время задержания экс-министра экологии Николая Злочевского были определенные вооруженные угрозы, детективы должны были проявить решительность. Об этом заявил в эфире Радио НВ глава НАБУ Артем Сытник.

«Сумма взятки, которая предлагалась, была 5 млн долларов. А 1 млн был посредникам, о его существовании мы узнали во время задержания (экс-министра экологии Злочевского — ред.). И там достаточно трудно произошло задержание, детектив должен был проявить определенную решимость и смелость. Было сопротивление, когда-то мы об этом более подробно расскажем. Там были определенные угрозы вооруженные», — сказал Сытник.

По его словам, все фигуранты дела внесли космические суммы залога.

«В части всех лиц, фигурирующих по делу, их сейчас трое и четвертый это Злочевский, ему вручено подозрение и будет инициирована привлеченная процедура осуждения», — добавил Сытник.