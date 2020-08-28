В Беларуси уволили директора РНПЦ «Кардиология». Медики вышли на протест

Минздрав Беларуси уволил директора Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) «Кардиология» Александра Мрочека. Медики центра вышли на акцию в поддержку академика.

По словам Мрочека, накануне с ним был разговор об увольнении. Соответствующий приказ он увидел сегодня утром во время визита в ведомство. Его уволили по инициативе нанимателя, то есть Минздрава РБ, пишет TUT.BY.

Сотрудники РНПЦ составили коллективное обращение с просьбой сохранить в должности академика Александра Мрочека, «который за время своего руководства с 2007 года вывел кардиологию Республики Беларусь на неоспоримо высокий международный уровень».

Вечером в четверг в Минске врачи центра собрались на акцию протеста против увольнения Мрочека. Как пишут СМИ, около 100 медиков собрались возле здания РНПЦ. Они держали плакаты «Увольняете — кто будет лечить?», «Увольняйте врачей! Вам еще лечиться», «Верните Мрочека». Докторов вышли поддержать обычные граждане.

Медики встали в цепь Солидарности на Дзержинского.