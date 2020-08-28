Появились новые фото раненных при обстреле автобуса на трассе под Харьковом

Появились новые фотографии с места, где обстреляли автобус объединения нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы «Патриоты за жизнь!».

Илья Кива говорит, что нападение было совершено националистами. Автобусу заблокировали дорогу, вынудили остановиться, а потом начали стрелять.

Фото публикует Telegram-канал «Политика страны».

Фото: Telegram/Политика страны

Напомним, ранее в четверг, 27 августа, народный депутат от «Оппоплатформы» и основатель объединения «Патриоты за жизнь!» Илья Кива заявил, что на его активистов было совершено нападение под Харьковом. По его словам, националисты из «Национального корпуса» и «Азова» расстреляли автобус с членами организации. Он заявил о троих раненных. Причем один находятся в тяжелом состоянии.

В то же время пресс-центр полиции Харьковской области сообщил, что в инциденте пострадали два человека.