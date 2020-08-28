Кабмин закрывает границы для иностранцев сегодня в полночь

Кабинет министров Украины решил на день раньше закрыть украинскую границу для иностранцев. Так, украинские границы закроются уже в полночь 28 августа. Сначала в правительстве заявляли, что граница закроется для иностранцев 29 августа, однако решение изменили. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Попасть на территорию Украины после закрытия границы смогут лица, которые: