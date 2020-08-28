Кабмин закрывает границы для иностранцев сегодня в полночь

Кабинет министров Украины решил на день раньше закрыть украинскую границу для иностранцев. Так, украинские границы закроются уже в полночь 28 августа. Сначала в правительстве заявляли, что граница закроется для иностранцев 29 августа, однако решение изменили. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Попасть на территорию Украины после закрытия границы смогут лица, которые:
- являются родственниками первой линии;
- имеют разрешение на работу в Украине;
- направляются через территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
- прибывают в Украину с целью обучения;
- проходят военную службу на территории Украины;
- постоянно или временно проживают на территории Украины;
- признаны беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите;
- являются сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей;
- являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и выезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной рады, Кабмина, Офиса президента Украины, МИД;
- являются лицами, которые прибывают в Украине по приглашению МИД;
- являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
- являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участниц программы НАТО «Партнерство ради мира», которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;
- являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним сопровождающим;
- прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, или являются сопровождающими их лицами;
- являются техническими специалистами, которые прибывают в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
- прибывают на лечении в учреждения здравоохранения Украины.