Кришталевий палац: у Великій Британії представили проєкт тимчасової будівлі парламенту (фото)

Британський архітектор Норман Фостер запропонував проєкт тимчасової будівлі для Палати Лордів – британського парламенту. За планом, будівлю можна буде легко демонтувати, а її елементи використати повторно. Такі заходи викликані потребою депутатів переїхати на нове місце поки теперішню будівлю реставруватимуть.

Тимчасова споруда схожа на кришталевий палац, повідомляє Dezeen.

Проєкт тимчасового парламенту виглядатиме як точна копія Палати Громад разом з офісами для 650 членів парламенту, тільки вона буде загорнута у захисну скляну та сталеву оболонку.



Проєкт поки не затверджений / Фото Archdaily

Споруду зведуть поряд з Вестмінстерським абатством, де і засідає так звана Палата Лордів та Палата Громад. Сам “Westminster Abbey” планують закрити на реконструкцію, яка обійдеться державі у 4 мільярди фунтів. Історична будівля будувалася з перервами між 1840 та 1870 роками.



Зала засідань парламенту Великої Британії / Фото On The Luce

Тимчасова будівля коштуватиме 300 мільйонів фунтів, до того ж її пізніше використовуватимуть повторно.

Реставрація Абатства планується здійснюватися протягом шести років з початку 2025 року. Однак Фостер вважає, що його структура може бути побудована за 28 місяців, що дозволить членам парламенту переселитися раніше.



Архітектор вважає, що його проєкт обійдеться дешево / Фото Dezeen

Це економить величезну кількість грошей і часу,

– розповів Фостер.

Архітектор розробив свою будівлю подібну до скляного та залізного кришталевого палацу Джозефа Пакстона, який був побудований для розміщення Великої виставки 1851 року в Лондоні.

Загалом на конкурс дизайну будівлі тимчасового парламенту заявки подало 10 архітекторів, тож поки невідомо який саме затвердять.