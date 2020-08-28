Українська поштова марка потрапила до трійки найкращих у світі (фото)

раїнська поштова марка «Олександр Вертинський. 1889-1957» зайняла третє місце на конкурсі Yehudi Menuhin Trophy 2020.

Як повідомляє «Укрпошта», нагороди конкурсу Yehudi Menuhin Trophy 2020 присуджувалися за найкращу музичну поштову марку світу 2019 року. Україну випередили марки Аргентини та Чилі, які відповідно здобули перше та друге місце конкурсу.

Поштова марка «Олександр Вертинський. 1889-1957», присвячена 130-річчю від дня народження великого артиста, була введена Укрпоштою в обіг 21 березня 2019 року. На ній відомого українського естрадного артиста, кіноактора, композитора, поета і співака Олександра Вертинського зображено в образі П’єро, в якому він виступав на початку своєї творчої кар’єри. Автор поштового випуску — український художник Василь Василенко.