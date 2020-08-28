«Гидесса» и «творчиня»: в сети появился список официальных украинских феминитивов

Центр гендерной культуры опубликовал инфографику с украинскими феминитивами, которые были официально разрешены к использованию в документах. Об этом сообщает Страна.

Отмечается, что компания ранее уже публиковала подобный список, однако про него быстро забыли. И уже после официального разрешения использования феминитивов, центр вновь показал инфографику, где собраны нововведенные слова.

Так, среди перечня новых обозначений есть такие, которые привычны для нашего уха. Например, «письменниця», «новаторка», «опозиціонерка», «заступниця», «клієнтка», «машиністка», «дослідниця», «вчителька» часто используются в украинской речи.

Однако же есть и такие, которые звучат странно. Так, к феминитивам «творчиня», «гінетикиня», «гідеса», «історикиня», «політикиня», «офіцерка», «зоологиня» и «кондитерка» будет привыкнуть довольно сложно.