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Єдиний вболівальник. На матч Серени Вільямс на турнірі в США прийшов єнот (відео)

28.08.2020

Матч тенісного турніру в Цинциннаті (США) між Сереною Вільямс та Марією Саккаре проходив без вболівальників, але один глядач таки зумів потрапити на трибуни.

Під час поєдинку на порожніх трибунах був помічений єнот, який прогулювався між рядами. Звір помітив, що його знімають та на мить завмер, але потім все-таки пішов по своїх справах.

Як виявилося, єнот прийшов не на фарт для Вільямс, яка програла матч з рахунком 7:5, 6:7, 1:6.

All #CInCyTENNIS needed this year was a Grandstand raccoon, right?

🎥: @ChrissyOrmond pic.twitter.com/zUVWOoFvGp

— Blair Henley (@BlairHenley) August 26, 2020

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