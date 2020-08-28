Сытник назвал убытки по делу «ПриватБанка»

Дело находится на стадии досудебного расследования.

Убытки, которые исследуются по делу «ПриватБанка», составляют около 100 млрд гривен. На сегодня дело находится на стадии досудебного расследования.

Об этом заявил в эфире «Радио НВ» директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

«Дело очень большое, и чтобы подробно рассказывать нужно немало времени, и самое главное — мы стараемся минимально давать информацию, чтобы не создавать препятствий для расследования. Но мы понимаем и осознаем что это дело в зоне внимания экспертов, общества, международных партнеров, поэтому мы делаем все, чтобы дело двигалось как можно быстрее», — сказал он.

По словам Сытника, убытки, которые исследуются в рамках уголовного производства, составляют более 100 млрд гривен.

«И это половина убытков, которые вообще фигурируют по тем делам, которые сейчас находятся в производствах НАБУ. Эта сумма на сегодняшний день ориентировочная, так как по делам, где инкриминируются убытки, важно, чтобы эти убытки были подтверждены соответствующими экспертными исследованиями», — сказал Сытник.