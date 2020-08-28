«Деньги от Иисуса»: в центре Львова «посланник Бога» щедро раздавал прохожим купюры в 500 грн

Во Львове несколько дней назад проходил необычный перфоманс: человек, подобно одиозному политику Жириновскому в Москве, раздавал прохожим деньги.

Происходило действо возле памятника Ивану Федорову, при этом мужчина называл себя «Иисусом Христом» и «проповедником Бога», пишет ZAXID.NET.

По словам продавцов с блошиного рынка, мужчина говорил (опять-таки, подобно Жириновскому), на русском языке и назывался Денисом (фамилию не указывал).

В течение двух дней 23−24 августа он появлялся вместе с женщиной, которую называл «женой», и, установив колонку с микрофоном, в течение нескольких часов вещал о том, что «современная церковь отнимает у людей деньги», а он «посланник Бога» и «пришел, чтобы людям их давать».

Также «Денис» заявлял о том, что он — миллиардер, который продал свой бизнес Германии и приехал помогать украинцам.

Сначала он просто раздавал деньги, а потом записывал потребности людей, их контакты и обещал помочь в решении проблем.

Последний факт насторожил свидетелей происходящего — как бы вместо «решения проблем» «посланник бога» не занялся обычным мошенничеством, требуя «вернуть деньги» с процентами.

В то же время купюры, которые раздавал мужчина, оказались настоящими: их охотно принимали в магазинах и торговых палатках.

Поэтому мнения местных жителей, кем был на самом деле «мессия», разделились.