Все ворье слетается: кроме Пудрика на Одесской таможне орудует Павел Щербаков под крышей СБУшника Виктора Доровского

“И мою баночку на Святую воду возьмите».
Наблюдая какая рванина началась на таможне с приходом команды Геннадия Романенко за своим куском пирога из щелей полезла вся нечисть какая только можно.
На Одесскую таможню, например, прибежал кассир с семилетним стажем сбора «капусты» Паша Щербаков. Много лет он был зам по контрабанде занимающийся только тем, что собирал со всех кэш, делил, разносил, короче «Паша-сейф».
В начале этого года команда Нефьодова его выкинула нах, и стал Паша раз в месяц приходит обратно и проситься к кассе пугая всех своим покровителем.
А покровитель у Паши известный Одесский СБУшник Виктор Доровский.
Сегодня он начальник областного управления СБУ в Одесской области, а до этого был начальником отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Что связывает Доровского и Пашу Щербакова не совсем понятно, но Доровский своей тенью его всегда подпирал делая кассира таможни для силовиков неприкосновенным.
Сегодня Паша активен как никогда, пытаясь с первых дней работы зашкваренного Пудрика настращать его Доровским и пролезть обратно на хлебную должность. Ох и времена…
Тимофей Марков