Нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко, потративший на пьянку в Москве миллион долларов, сколотил состояние на грабеже угольной отрасли Украины

В первой части материала о Фёдоре Христенко мы установили, откуда взялся самородок-молодой олигарх Христенко.

Благодаря удачным знакомствам и женитьбе на Горловской мажорке, обычный парень стал мультимиллионером, а уже 21 июля 2019 году был избран в народные депутаты Украины от политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» по одномандатному избирательному округу № 46 (г. Бахмут, Донецкая область).

В 2014 году Фёдор, как и многие жители Донецкой области, скрываясь от войны, переехал жить в Киев. Здесь он начал свой «самостоятельный бизнес» по продаже угля. Как уже указывалось, суть его была в продаже некачественного сырья огромным игрокам рынка – СКМ, Группе Приват.

Но такая деятельность не могла долго продолжаться. Из-за своих действий, компании Христенко и он лично попали в чёрный список крупных корпораций, против них были открыты ряд уголовных производств. Именно для того, чтобы «затормозить» расследования дел против его предприятий, Христенко избрал самый лёгкий путь – стать народным депутатом. И как мы видим, это дало результат. Все судебные решения против его компаний были приняты до средины 2019 года. В июле Христенко становится нардепом, и после этого об уголовных производствах ничего не слышно. Как будто их и не было.

Для того, чтобы создать как оказалось свою самую прибыльную схему, Христенко обратился за помощью к своим старым друзьям – Евгению Ромащину и Михаилу Потапову. Они оба выходцы с Группы Арселор, именно они пролоббировали Христенко на АрселорМиттал Кривой Рог, познакомили его с бывшим генеральным директором Парамжит Калоном и Олегом Айко (был ответственный за закупки на АМКР, а до АМКР работал в ДТЭК). Судя по заработной плате Ромащина в 5000$ ему явно не хватало на его роскошную жизнь, и он не меньше, чем Христенко хотел зайти с поставками на Группу Арселор.

В 2015 году Евгения Ромащина уволили из Арселор. Уже в феврале 2015 года он устроился на должность директор угольного департамента «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане, откуда также с треском вылетел из-за своего непрофессионализма. Со слов сотрудников угольной компании, Ромащин не умел читать план горных работ. Издал незаконный приказ на открытую добычу угля над старыми выработками шахты имени Ленина и в непосредственной близости от жилых домов города Сарани.

На возражения казахстанских специалистов — «через карьер в шахту может зайти вода» и «нельзя проводить работы рядом с жилым массивом» — ответил фразой: «На оккупированных территориях копают везде».

После того как Служба экономических расследований Департамента государственных доходов Карагандинской области завела на него уголовное дело и остановила противозаконную открытую добычу угля, «оккупант» по-тихому выехал из Казахстана в Украину. В результате такой деятельности Ромащина, около шахты имени Ленина полностью деформировался асфальт. Было открыто уголовное дело против горе-управленца. Со слов Христенко именно он, Рыженков и Потапов занимались «тайным побегом» Ромащина с Казахстана, на которого даже было совершено покушение.





Благодаря лобби своей команды, компания Христенко «Heating Systems OU» Эстония на протяжении 4 лет активно поставляла антрацитовый уголь российского производителя «Сибантрацит» на АрселорМиттал Кривой Рог, зарабатывая в среднем 25 долларов США на тонне. Только за последний год работы с АМКР компания поставила 300 тысяч тонн, и заработала больше 7 миллионов долларов США.

Откуда же 32-летний Христенко взял столь огромную сумму для начала угольного бизнеса? Старые друзья Христенко Рыженков, Ромащин, Потапов скинулись по 1 миллионов долларов США для создания и раскрутки компании Heating Systems OU Эстония. Компания зарегистрирована на подставных лиц, однако управляет всем лично Христенко. Один из примеров, как данная четверка неоднократно заводила свои деньги на компанию: Loan agreement №0503/АС/2018/2 от 05.03.2018 г., компания ANARO COMMERCIAL S.R.O. Чехия выдала кредит на сумму 4 миллионов долларов США компании Heating Systems OU.

Но и тут оказывается очередная схема, поскольку если разобраться, то можно понять, что ANARO COMMERCIAL S.R.O. является прокладкой для прокачки денег, а её директор – гражданин Украины Андрей Тупиков. Если верить официальному веб-сайту компании, они занимаются развитием бизнеса по распространению медиа-контента, включая приобретение телевизионных форматов и лицензий на телевизионные фильмы и сериалы у международных поставщиков по всему миру и распространением, продажей восточноевропейским медиа-компаниям в Чехии, Латвии, Эстонии, Российской Федерации, Украине, Азербайджане. То есть, ни о каких финансовых услугах речь не идёт. Соответственно, кредитование предприятия Христенко Heating Systems OU от чешской фирмы являлось фиктивным, и должно быть предметом расследования как украинских, так и чешских правоохранительных органов.

Подтверждением фиктивности предприятия также являются его контрагенты. Как бы это не было странно, но за последнее время ANARO COMMERCIAL S.R.O. работали только с одной компанией ООО «Промеко майнинг», которая зарегистрирована в Запорожье, и занимается, согласно своим КВЭДам строительными работами. «Промеко майнинг» в свою очередь также имеет признаки фиктивности, поскольку её статутный капитал составляет всего 1500 гривен. Согласно открытым данным, они поставляли для ANARO COMMERCIAL циклофильтр (огромная установка для очистки газовоздушных потоков от золы и пыли, которая используется на строительных предприятиях). Соответственно, такая покупка для медиа-предприятия выглядит очень странно.

Для обналичивая денег Христенко использовал компанию – Venus Commercial S.R.O., также зарегистрирована в Чехии, её директором является Марина Тупикова (жена директора ANARO COMMERCIAL S.R.O., компании, которая выдала кредит эстонской фирме Христенко). По договору услуг – Venus «предоставляли услуги по взаимодействию с АМКР». Данные деньги обналичивались в Киеве и шли на взятки на АМКР для Айко и Компании.

Как уже было указано, все предприятия зарегистрированы на подставных людей, но имя Христенко фигурирует в коммерческих предложениях, которые его компания направляла на контрагентов (с ними можно ознакомиться в первой части статьи о Христенко). Как видно в коммерческих предложениях, после успеха накатанных схем в Украине, Христенко пошел на российский рынок искать другие ресурсы для поставок на АМКР. Но тут он не рассчитал силы и столкнулся с историческими и действительно крупными игроками данного рынка, которые долгие годы работали с АМКР. Тут и начались проблемы у Христенко. Один из основных исторических поставщиков на АМКР является крупный игрок рынка Коваленко Дмитрий, которого Христенко пытался выкинуть с завода, но безрезультатно. Сам Коваленко известен тем, что благодаря умению строить схемы, он при помощи подставных компаний, заводит на украинский рынок уголь из России через Молдову, Польшу, Беларусь и т.д. Эту схему и хотел прибрать к рукам Христенко, но не по зубам ему оказались крупные акулы бизнеса. Безрезультативными также оказались попытки Христенко побороться с другим угольным магнатом Украины, Виталием Кропачевым, как Федор не старался, у него не получилось забрать даже тонны угля ГП «Краснолиманская» для поставок на Метинвест.

На сегодняшний день ситуация у Христенко плачевная, основная денежная схема с АМКР разрушена, с Группой Приват тоже. Остается старая проверенная схема – работа с группой СКМ, да и партнеры Христенко сумели сохранить высокие должности. Подкрепившись статусом народного депутата и новыми знакомствами благодаря купленному месту в ОПЗЖ, Христенко находит выход на российских производителей, компанию ООО «МелТЭК», договаривается с ними о поставках с откатом себе-любимому 3$ за одну тонну. Старый друг Рыженков помог завести россиян на работу с Метинвест. Как озвучивает сам Христенко в узких кругах, к концу года данный поставщик станет основным благодаря поддержке Рыженкова, заработок, конечно, не такой как на АМКР, однако постоянный.

Но этого данной команде мало, и Христенко уже зарегистрировал новую компанию в Швейцарии – Evenor Energy SA (CHE-239.590.105). Через свою новую структуру Христенко с Рыженковым сейчас активно лоббируют ресурс «Сибантрацита» на компанию Метинвест.

Такие взаимоотношения являются очень выгодными для всей «фантастической четвёрки». С одной стороны, Христенко получает огромные откаты за сводничество российских бизнес-структур с огромными угольными потребителями, с другой стороны, его друзья топ-менеджеры СКМ получают солидные «премиальные» за пособничество в незаконной деятельности нардепа. Где хранят, в какую страну выводят, куда инвестируют и на что потом тратит данная команда друзей честно заработанные деньги, это предмет следующего журналистского расследования, над которым сейчас работает наша команда.

Но и тут Христенко не успокоился. По данным близких к нему источников, скрываясь от закона под депутатским удостоверением в партии ОПЗЖ, он на постоянной основе доносит всю известную ему информацию по деятельности партии до своих друзей в СКМ, которые в свою очередь передают информацию выше, на ответственных за политическую линию в СКМ. Возможно, что именно за стукачество ему и его друзьям Рыженкову, Потапову и Ромащину было разрешено и сейчас разрешено обворовывать компанию СКМ, поскольку, за такие действия, Христенка и его друзей давно выгнали с АМКР и группы Приват.