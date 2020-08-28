Преступление без наказания: смертельные ДТП с пьяными мажорами

Едва ли не каждую неделю украинские СМИ пестреют новостями о смертельных ДТП с участием пьяных водителей. Буквально позавчера пьяный майор на Toyota Prius наехал на трех курсанток, две из которых остались инвалидами. За день до этих событий – пьяный водитель мусоровоза раздавил женщину с ребенком.

И с завидной периодичностью мелькают броские названия: «Пьяный мажор на BMW на бешеной скорости врезался в киоск. В результате погиб один человек, травмированы трое», «Пьяный мажор влетел в светофор во Львове», «Под Киевом пьяный в дрова шумахер искалечил девочку», «Пытались «отмазать» и угрожали: под Киевом пьяный мажор угодил в ДТП». Этот список можно еще долго продолжать.

Статистика трагедий на дорогах с участием пьяных водителей угрожающе растет. По данным Национальной патрульной полиции, за последнее время количество ДТП в Украине из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения увеличилось на 25%. Только за минувший год под колесами пьяных водителей погибло 106 человек, более 1300 травмированы.

Во многом такая пугающая статистика из-за того, что далеко не все любители пьяной езды несут наказание за фактически убийства за рулем. Особенно если это касается водителей люксовых BMW, Mercedes, Lexus. Продажность судмедэкспертов, прокуроров и судей весьма неплохо помогает им в этом.

Избежать справедливого приговора может Михаил Гребницкий, который в ночь с 10-го на 11-е ноября прошлого года стал виновником ДТП в результате которого от многочисленных травм погибла молодая девушка.

Так, Михаил Гребницкий, управляя автомобилем Lexus GS 300 в алкогольном и наркотическом опьянении, двигался в четвертой полосе проезжей части со стороны Южного моста по проспекту Бажана в г. Киеве со скоростью не менее 180 км/ч. Перестраиваясь в третий ряд он столкнулся с автомобилем Renault Logan. От мощного удара водитель Lexus потерял управление и вылетел на тротуар сбив двух пешеходов. От полученных травм молодая девушка, студентка Юридического института КНЭУ Виктория Бабиенко, скончалась на месте, а ее молодой человек был госпитализирован в больницу.

На видео с камер наблюдения отчетливо видно момент, когда Гребницкий сбивает двух пешеходов и можно только предположить, на какой огромной скорости движется автомобиль нарушителя.

В заключении наркологической клиники «Социотерапия» говорится, что в момент аварии Гребницкий пребывал в состоянии алкогольного (0,42 промилле) и наркотического опьянения. В его в крови выявили наличие кокаина, амфетамина и экстези. Кстати, дорогостоящее удовольствие, которое вряд ли может позволить себе «простой студент», коим позиционируют Гребницкого его адвокаты.

Казалось бы, съемки видеорегистратора, экспертизы наркологов вполне достаточно, чтобы виновника ДТП признали виновным по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения) и с учетом отягчающих обстоятельств – алко и наркоопьянения — изолировать Гребницкого от общества на 6-8 лет.

Поначалу так и было. Следствие закончилось и дело было передано в Дарницкий районный суд столицы. И тут начали происходить чудеса. Для начала, в СМИ пропала фактически вся информация по этому ДТП, сейчас публикаций осталось единицы. Далее, в деле были изменены показания обвиняемого, который сначала признавал вину, а сейчас начал перекладывать ее на водителя Renault, который также пострадал от пьяного вождения Гребницкого. Судья Полина Леонидовна Коляденко начала грубо нарушать процессуальные нормы. Сначала она в Едином государственном реестре судебных решений отобразила только резолютивную часть определения подготовительного судебного заседания от 27 февраля 2020г. Полный текст решения, а также других решений принятых в последующих семи судебных заседаниях данного уголовного производства судья не вносила в ЕГРСР на протяжении более полугода (за это время дважды должны были продлить меру пресечения обвиняемому).

Весьма непонятная «забывчивость» судьи становится вполне объяснимой, когда выходит на орбиту родитель водителя-убийцы. По информации из достоверных источников, генетическим отцом Гребницкого является бывший высокопоставленный чиновник прокуратуры города Киева (о нём мы напишем по результатам журналистского расследования). А супруг Коляденко Тарас Карпюк – ныне прокурор в Генеральной прокуратуре – имеет непосредственное отношение к отцу обвиняемого, так же, как и прокурор по делу Андрей Бобита. Вот такая коррупционная Санта-Барбара. И очевидный конфликт интересов, которого в упор не видит судья Коляденко. Или не хочет видеть?

Ведь нужно ж кому-то перекинуть вину за смертельное ДТП на водителя такси, который вел автомобиль Renault. Закон же один для всех. Просто, как писал известный Джордж Оруэлл – «все равны, но некоторые равнее других»: за украденные сосиски из супермаркета обычного гражданина могут приговорить к семи годам тюрьмы, а за убийство за рулем пьяный мажор вполне может отделаться условным сроком. Тем более, если учесть, что убитая им Виктория Бабиенко не имела влиятельных родственников и пытаться восстановить справедливость в неравной борьбе могут только трое ее братьев, сестра и пожилые родители.

Но по правде говоря, очень не хотелось бы увидеть такого результата работы нашей судебной системы. Тем более, что ЕЕ ЧЕСТЬ Полина Коляденко в начале этого года подала заявление в Высший совет правосудия для избрания ее членом Высшей квалификационной комиссии судей, мотивируя это заявление стремлением к «установлению действенной и справедливой правовой системы, направленной на защиту интересов каждого».

Отмечу, что после направления в суд журналистского запроса в ЕГРСР с огромным опозданием одномоментно появились все недостающие решения по данному делу. Надеюсь, что ход ведения этого дела не оставит несколько жирных коррупционных пятен на мантии Полины Коляденко.

Вместо послесловия



Этот и многие другие примеры показывают, что вмешательство общественности и журналистов в резонансные дела несколько уравнивает шансы на объективное и справедливое рассмотрение дела.

Как это было с харьковской мажоркой Еленой Зайцевой, унесшей своим Lexus на тот свет шесть душ, или как с новокаховчанином Ильей Свиридовым, который на Range Rover устроил кровавое побоище и лишил жизни человека. Приговоры по ним были вынесены только в результате вмешательства общественности и постоянного контроля над судебным процессом. Важно стремится к правовому государству где закон один для всех. Только в этом случае удастся получить справедливое решение по ДТП без привилегий и поблажек для виновника. Думается, что по этой теме выйдет ещё не одна статья. Мы будем следить за развитием событий в этом деле и информировать общественность.

Евгений Пустовойт