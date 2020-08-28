Автомобиль Volkswagen Transporter со снимка при задержании подозреваемых в расстреле членов организации «Патриоты – за жизнь» народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы якобы принадлежит главе ячейки Нацкорпуса в Днепропетровской области Ивану Куриленко, однако он опроверг свою причастность к происшествию.

Как сообщается в Telegram-канале «Страны», машина зарегистрирована на Ивана Куриленко 1993 года рождения.

«Машина, фото которой опубликовал Антон Геращенко в посте про нападавших, зарегистрирована на Куриленко Ивана Петровича (дата рождения – 31.07.1993)», – сказано в сообщении.

Telegram «Страны»

В то же время Telegram-канал PavlovskyNews пишет, что Иван Куриленко является главой ячейки Нацкорпуса в Днепропетровской области.

Telegram PavlovskyNews

На фото видно, что это Volkswagen Transporter. Стоит отметить, что такая марка авто 2007 года выпуска указана в электронной декларации Куриленко, поданной в 2018 году в качестве кандидата в народные депутаты.

СМИ нашли связь Нацкорпуса с расстрелом людей Кивы: появилось опровержение

СМИ нашли связь Нацкорпуса с расстрелом людей Кивы: появилось опровержение

Позднее Иван Куриленко записал видеообращение, в котором заявил, что опровергает свою связь с нападением. Он добавил, что сейчас находится на западе Украины.