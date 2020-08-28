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В Запорожской области мужчина развращал ребенка по телефону

28.08.2020

Педофил в Запорожской области по телефону склонял ребенка к действиям сексуального характера. 

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. 

Инцидент произошел в поселке Васильевка. Согласно предварительным данным, 33-летний мужчина, который ранее был судим, общался с 11-летней девочкой по мобильному телефону в период с 21 по 23 августа. 

Во время разговоров с ребенком, фигурант всячески склонял его к сексуальным действиям, совершенным неестественным путем и настаивал на встрече. Подозреваемого задержали и взяли под стражу.

Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 156 (растление малолетних) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленнику грозит тюремный срок до восьми лет.

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