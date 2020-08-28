Выборы в Беларуси не были демократическими – Украина присоединилась к декларации ЕС

Украина поддержала позицию Европейского Союза, согласно которой выборы президента Беларуси не были демократическими и свободными.

Страна присоединилась к соответствующей декларации ЕС 11 августа, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«В контексте присоединения Украины к заявлениям ЕС по ситуации в Беларуси сообщаем, что 11 августа была обнародована декларация ЕС, открытая для присоединения третьих стран «Беларусь: Декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента». Украина присоединилась к указанной декларации», – отметили в ведомстве.

В документе отмечается, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни демократическими.

В нем сказано, что власти применили «непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб (на то время было известно об одной жертве – прим.ред.), и многие получили ранения». Также «тысячи людей были задержаны, усилилось подавление свобод собраний, СМИ».

«Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Кроме того, заслуживающие доверия сведения национальных наблюдателей указывают на то, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ», – сказано в тексте декларации.

Как сообщал OBOZREVATEL, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 11 августа выступил с заявлением о том, что прошедшие 9 августа президентские выборы в Беларуси не были демократическими и свободными. Также Брюссель пригрозил применить санкции против Минска.

Напомним, что с 9 августа в стране начались акции протеста, во время которых силовики жестко задерживали протестующих. В результате противостояний, по данным Минздрава, погибли два человека.