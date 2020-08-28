«Укргазвидобування» не змогло відсудити в Кабміну 57 млрд грн

Госпсуд м. Києва своїм рішенням від 11.06.2020 відмовився задовольнити позов “Укргазвидобування” до Кабміну (в справі №910/13174/18) про стягнення 56,8 млрд грн.

Свої позовні вимоги держпідприємство мотивувало тим, що уряд, поклавши спецобов`язки на “Укргазвидобування” (щодо забезпечення населення газом), позбавив держкомпанію можливості продавати енергоресурс за ринковими цінами та при цьому Кабмін не визначив джерела фінансування й порядок визначення компенсації, що завдало “Укргазвидобуванню” збитків у вигляді упущеної вигоди.

У ході судового процесу “Укргазвидобування” зазначало, що розмір пред’явлених до стягнення збитків було визначено “шляхом здійснення власного розрахунку шляхом зменшення економічно обґрунтованих витрат з урахуванням допустимого рівня прибутку, який товариство могло би отримати при реалізації газу за ринковими цінами, на доходи отримані від реалізації природного газу в рамках покладених на позивача спеціальних обов`язків” (цитата).

Натомість суд констатував, що при здійсненні розрахунку “позивачем не зазначено ні формули, за якою такий розрахунок здійснювався, не визначено ні коефіцієнт допустимого рівня прибутку, при розрахунку допустимого рівня прибутку від реалізації газу природного вихідні дані (такі як мінімальна ціна, ціна для промислових споживачів, середньозважена ціна за результатами торгів та ТБ «Українська енергетична біржа») в частині періодів не враховано” (цитата).

“Означений розрахунок не приймається судом як такий, що не є належним, документально підтвердженим, обґрунтованим, підтвердженим реальними вихідними даними, що існували за період з IV квартал 2015 року — І квартал 2017 року”, — йдеться в рішенні Госпсуду м. Києва від 11.06.2020.

27 липня Північний апеляційний госпсуд відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою “Укргазвидобування” на вказане рішення суду першої інстанції.

11 серпня Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу “Укргазвидобування” та направив для продовження розгляду до Окружного адмінсуду м. Києва іншу справу — №640/18067/18, в рамках якої держпідприємство намагається стягнути з Кабміну 45,36 млрд грн збитків у вигляді упущеної вигоди, а також просить визнати протиправною та нечинною повністю урядову постанову №187 від 22.03.2017 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу».

У цьому позові “Укргазвидобування” констатує, що постанова уряду суперечить статті 11 Закону «Про ринок природного газу», оскільки не визначає джерел фінансування та порядок здійснення компенсації суб`єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки (продаж природного газу власного видобутку за ціною, визначеною на рівні 4849 грн без ПДВ за 1000 куб.метрів).

Ухвалою Окружного адмінсуду м. Києва від 29.08.2019, залишеною без змін постановою Шостого апеляційного адмінсуду від 16.10.2019, було закрито провадження у цій справі та роз’яснено позивачу право звернення з цією вимогою до господарського суду.

Натомість Верховний Суд зазначив, що адмінсуди можуть розглядати вимоги про відшкодування шкоди за наявності таких умов: вимоги мають стосуватися шкоди, завданої лише суб`єктом владних повноважень; такі вимоги мають бути поєднані з вимогою про визнання протиправними рішення, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень.

“У спірному випадку, позивачем звертаючись із цим позовом до суду дотримано зазначені вимоги шляхом пред`явлення позову до суб`єкта владних повноважень про оскарження його рішення, яке стало наслідком заподіяння суб`єкту ринку природного газу шкоди”, — резюмував суд касаційної інстанції.

Нагадаємо, 03.07.2018 Київський апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Кабміну та залишив без змін рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 10.04.2018 (в справі №826/6064/17), яким на вимогу «Нафтогазу» було визнано протиправною бездіяльність Кабміну, яка полягає у невизначенні джерел фінансування та порядку визначення компенсації, що надається суб`єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов`язки, при прийнятті постанови від 01.10.2015 №758 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період).

21.08.2019 Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, якими було задоволено позов «Нафтогазу» до уряду (в справі №826/6066/17) та зобов`язано Кабмін виконати п. 7 ч. 4 ст. 11 Закону України «Про ринок природного газу», а саме визначити джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається суб`єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов`язки, шляхом внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 року №187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», передбачивши у цій постанові джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається суб`єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов`язки.

28.02.2019 Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов “Нафтогазу” до Кабміну (в справі №910/13084/18) про стягнення в рахунок відшкодування завданої шкоди в розмірі 6,63 млрд грн.

Тоді “Нафтогаз” теж зауважував, що уряд не визначив джерел фінансування та порядку визначення компенсації, право на отримання якої має суб`єкт ринку природного газу, на якого покладені спеціальні обов`язки.

Крім того, Госпсуд м. Києва розглядає справу №910/7591/19 за позовом «Нафтогазу» до Кабміну про стягнення 4,49 млрд грн в рахунок відшкодування завданої шкоди через покладення спецобов`язків.

У серпні 2020 року Кабмін виключив НАК «Нафтогаз України» з переліку постачальників газу для населення у рамках спецобов`язків (ПСО).

Із 1 серпня 2020 року втратила чинність постанова уряду про покладання спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу, відповідно до якої НАК «Нафтогаз України» мав продавати газ населенню за фіксованою ціною.

Таким чином, НАК звільнений від зобов`язань продавати газ газопостачальним підприємствам, що мають договори на постачання природного газу населенню.

Із 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення. Тепер споживач може самостійно обирати собі газового постачальника, орієнтуючись на ціни та сервіс, які він пропонує.

Водночас “Нафтогаз” до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867 (із змінами та доповненнями), та уклали відповідні договори постачання природного газу.

У серпні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становить 2 979,16 грн за 1 тис. м куб. (без урахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Додамо, що 30.07.2020 наглядова рада «Укрнафти» погодила продовження терміну дії мирової угоди з «Нафтогазом» до 31.01.2021.

На початку лютого 2020 року тодішній виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко повідомив, що суд затвердив мирову угоду «Нафтогазу» й «Укрнафти». Згідно з угодою, НАК повинен виплатити «Укрнафті» майже 30 млрд грн, викупивши у неї спірні 2 млрд кубометрів газу, використані в 2006-2012 роках на потреби населення, і ще додатково — 2 млрд кубів газу майбутнього видобутку.

Як зазначалося, в рамках угоду «Укрнафта» має передати спірний газ «Нафтогазу» за укладеним договором купівлі-продажу цього газу. При цьому «Нафтогаз» має отримати з держбюджету компенсацію за покладені спецзобов`язання, розрахуватися за газ з «Укрнафтою» (загальна сума — майже 15 млрд грн), а також надати передоплату до 14,6 млрд грн за газ, який «Укрнафта» буде видобувати і передавати «Нафтогазу» в майбутні періоди. Всі ці кошти «Укрнафта» має направити до держбюджету як погашення податкового боргу та сплати податків, що виникають у зв`язку із здійсненням цих операцій.