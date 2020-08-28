Ученые назвали вероятный «эпицентр» коронавируса в квартире

Ученые из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что ванная комната может быть потенциально опасным местом в квартире, где может быть обнаружен коронавирус.

Об этом пишет Bloomberg. По их версии, это говорит о том, что вирус, как и патоген, вызывающий атипичную пневмонию, может разноситься по канализационным трубам. Они обнаружили SARS-CoV-2 на раковине, кране и ручке душа в давно пустующей квартире в китайском городе Гуанчжоу.

Примечательно, что прямо под этой квартирой живет семья, у членов которой накануне подтвердили COVID-19.

Так, специалисты планировали выяснить может ли вирус с помощью микрочастиц воздуха распространиться во время смыва унитаза. В результате SARS-CoV-2 обнаружили в ванных, которые на 10 и 12 этажей выше того, где проводили опыт.

Директор Международной лаборатории качества воздуха и здоровья Технологического университета Квинсленда Лидия Моравска подчеркнула, что без достаточного количества воды канализационные газы иногда могут подниматься по трубам.

«Такое происходит, поскольку твердые и жидкие вещества спускаются по сетям, а канализационные газы, часто обнаруживаемые по запаху, иногда поднимаются вверх по трубам из-за отсутствия достаточного количества воды», – рассказала она.

Ученые добавили, что данные исследования напоминают о самой мощной вспышке ОРВИ в Китае. В 2003 году в гонконгском ЖК Amoy Gardens заразились 329 человек, 42 из них погибли. Причиной столь массового и стремительного заражения стали неисправные канализационные трубы, по которым распространилась инфекция.