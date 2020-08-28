В чилийском руднике обнаружили просоленные мумии

Останки четырех мумифицированных людей, одетых в яркие костюмы, были обнаружены во время работы по расширению медного рудника Кебрада Бланка на севере Чили.

Мумии были похоронены в могилах, которые относятся к раннему периоду формирования Мезоамерики (1100 — 400 гг до нашей эры). Сейчас археологи проводят тесты для определения точного возраста останков.

Как сообщили в компании Teck , разрабатывающей рудник (на снимке вверху), мумии в изысканных тюрбанах и сандалиях прекрасно сохранились в засушливом климате. «В результате засоления почвы, отсутствия осадков и относительно низкой влажности останки были мумифицированы в полной экипировке и с рядом инструментов, указывающих на их образ жизни», — говорится в заявлении компании.

По словам инженеров, в могилах также были обнаружены украшения, корзины, циновки и охотничьи принадлежности.

Компания Teck сообщила о находке правительству Чили, которое определит, как сохранить артефакты, которые археолог Маурисио Урибе назвал «одной из самых замечательных находок последних лет в регионе Норте-Гранде».

Представители компании сказали, что сохранят территорию и будут поддерживать археологический мониторинг в течение оставшейся части проекта, цель которого — продлить срок полезного использования рудника почти на 30 лет.

По материалам «Новое время»