За время работы директором порта Южный Олейник купил элитную квартиру и Range Rover

Отказывавшийся покидать пост и.о. главы порта Южный Александр Олейник подал декларацию об увольнении. Ознакомившись с ней, редакция 368.media обнаружила там ряд очень дорогостоящих покупок, а также ряд несоответствий.

К примеру, как оказалось, в конце января 2020-го Олейник купил более чем за 2,5 млн гривен и оформил на себя одесскую квартиру площадью 119 кв. м., при этом продав свои элитные двухуровневые апартаменты в Мариуполе и гараж почти за 3,8 млн гривен.

Что касается недвижимости, то кроме новой одесской квартиры у семьи остаются два дома на Белоссарайской косе площадью 236 и 156 кв. м., оформленные на него и жену, оформленный на жену элитный особняк площадью 264 кв. м в заповедной зоне поселка Лебедевка Вышгородского района на левом берегу Киевского водохранилища с видом на Межигорье и оформленная на нее же киевская квартира площадью 69,3 кв. м.

Обновил чиновник за время пребывания в Южном и автопарк, приобретя себя в мае 2020-го Range Rover (2018) за более чем два миллиона гривен. На его жену официально оформлен Mercedes-Вenz GLE400 (2018) стоимостью 2,4 млн гривен. Еще один интересный момент с автомобилями семьи — Олейник продал в 2020-м свой Range Rover (2018), как утверждает, за 1,7 млн гривен, хотя в своей ежегодной декларации оценивал его в 1,4 млн.

Олейнику, как и ранее, принадлежит по 25% в уставном капитале ООО «Диво-Гран» и ООО «Сетра Груп» — это 1,05 и 1 млн гривен соответственно. Кроме того, он, как и ранее, упорно скрывает от НАПК бизнес своей жены Татьяны Олейник — ей принадлежит чуть менее половины уставного фонда мариупольского ООО «Книголюб», основной вид деятельности которого — сдача имущества в аренду.

Что касается доходов семьи, то с начала 2020-го и по сей день они составили уже почти 9,5 млн гривен. Кроме продажи апартаментов в Мариуполе за 3,8 млн гривен и Range Rover за 1,7 млн гривен чиновник заработал в порту Южного почти 3,8 млн гривен и еще почему-то получил 132 тыс. гривен от Мариупольского порта, что странно — он уволился оттуда еще в 2019-м. Банковские проценты и профсоюзные выплаты составили почти 64 тыс. гривен, а его жена официально заработала на аренде недвижимости 24 тыс. гривен.

Что касается сбережений, то на сегодняшний день Александр Олейник задекларировал 100 тыс. долларов и более 2,5 млн гривен наличностью и на банковских счетах.